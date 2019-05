Xylella | addio a 6 bottiglie di olio Made in Italy su 10

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sono aumentate del 7,5% le importazioni diextravergine di oliva in Italia provenienti per quasi ¾ dalla Spagna: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del sopralluogo aereo effettuato dal presidente Nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e dal Ministro delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio in elicottero nell’area infetta da, per verificare dall’alto la strage di ulivi che ha cambiato il volto e il paesaggio del Salento. Nel 2019 si dicea 6di extravergineinsu 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, secondo l’analisi della Coldiretti. “Per la prima volta nella storia – sottolinea la Coldiretti – la produzione nazionale è inferiore a quella di Grecia e Marocco, si avvicina a quella della ...

