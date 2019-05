Stefano | corona di fiori per non dimenticare D’Antona

Belen Rodriguez : 'Mi sono riavvicinata a Stefano - ma ci vado piano. Corona? Gli voglio bene - ma è irrecuperabile' : 'sono in pre-ciclo: se dovessi mettermi a piangere all'improvviso, è per quello'. Esordisce scherzando Belen Rodriguez , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La showgirl argentina ha parlato di ...

Verissimo - Belen parla per la prima volta di Stefano De Martino. E si confessa su Corona : Va bene tutto, faccio parte del mondo della televisione e capisco cosa ci vuole per catturare l'attenzione del pubblico, ma non accetto più che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una ...

Belen Rodriguez : 'Con Stefano ce la metto tutta - Fabrizio Corona è irrecuperabile' : Dopo mesi di silenzio e gossip senza fine sulla sua vita privata, Belen Rodriguez ha finalmente rilasciato un'intervista in tv per fare un po' di chiarezza; sabato 23 marzo, infatti, andrà in onda su Canale 5 il confronto che la showgirl ha avuto con Silvia Toffanin a Verissimo. Sul chiacchierato riavvicinamento con Stefano De Martino, per esempio, la 34enne ha ammesso di seguire il cuore e di mettercela tutta affinché la sua famiglia possa ...