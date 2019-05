Botte ad agenti, insulti ai giudici! Tre clandestini si pestano in aula a Piacenza (Di domenica 19 maggio 2019) Dopo la lite con accoltellamento per strada a Piacenza, i tre clandestini, tra l'altro già colpiti da decreto di espulsione mai ottemperato, hanno continuato ad accusarsi l'un l'altro e ad insultarsi anche in aula. Botte ai poliziotti che tentavano di tenerli divisi ed insulti al giudice e alla giustizia italiana. In tribunale il tunisino ha cercato di aggredire l'algerino, e per riuscire a farlo ha scagliato dei colpi anche contro i poliziotti che si trovavano tra di loro, colpendoli con dei calci.



Le liti sono proseguite anche in aula, tra urla e provocazioni. Se ciò non bastasse, dopo la sentenza il tunisino ha insultato il giudice ed in genere la giustizia italiana, intemperanze che, insieme all'aggressione ai poliziotti, dovranno essere nuovamente vagliate. I litiganti attenderanno dietro le sbarre del carcere la prima udienza del processo che li vedrà coinviolti.



