Libri per sognare a occhi aperti | seconda parte

Casa green - i consigli per limitare gli sprechi in 10 Libri : Per il pianeta, per la salute e per il portafoglio: ridurre gli sprechi è sempre più una emergenza per tutti. Soprattutto in Casa, dove le azioni che possiamo compiere quotidianamente non sono poche. Le sfide non mancano: lo dimostrano gli autori di questi libri. Jérémie e Bénédicte ci raccontano come in Casa loro sono riusciti a ridurre i rifiuti del 91 per cento. Come hanno fatto?Cambiando abitudini, ...

Per i bambini meglio i Libri illustrati dei tablet : imparano di più e sono più coinvolti : Su "Pediatrics" uno studio rivela la maggiore utilità, per i più piccoli, di leggere libri cartacei e meno tablet e altro genere di device elettronico. I ricercatori hanno chiesto a 37 coppie di genitori di leggere storie simili ai loro figli di età compresa tra i 2 e i 3 anni e hanno scoperto che la carta genere maggiore interazione e curiosità da parte dei bambini.

Europa nonostante tutto : 10 Libri per capire le sfide politiche ed economiche delle elezioni : Alla vigilia del voto per rinnovare il Parlamento europeo, cresce la consapevolezza di trovarsi di fronte a un appuntamento tutt’altro che usuale nell’evoluzione degli assetti politici ed economici dell’Europa.Le istituzioni e le regole Ue, dopo settant’anni dai primi accordi, sono sottoposte a un assalto rancoroso che nega quanto di positivo sia stato fatto e amplifica i dati di crisi, mentre soffia un vento preoccupante ...

Saviano star : selfie e propaganda Per i Libri c'è la segretaria-Marilyn : Roberto Saviano divo del Salone, dove è arrivato con scorta e auto blindata. Da notare la fedele bionda segretaria newyorchese Linda, in stile Marilyn Monroe, con i libri da vendere. Fanciulle in fiore hanno affollato la sala delle performance di Saviano Segui su affaritaliani.it

Tablet per leggere Libri : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo tutti i migliori Tablet per leggere libri. Svariate volte durante la giornata si è impegnati nella lettura, che sia per svago o per studio un Tablet può risolvere diversi leggi di più...

Superlega - Tebas insiste : “Verrà cambiato il Dna della Champions - ci sarà un enorme squiLibrio” : Non si dà pace il numero uno della Liga Javier Tebas, in merito al progetto della Superlega europea a cui stanno lavorando Uefa ed Eca e di cui ormai si parla da un po’. Ecco ciò che Tebas ribadisce alla stampa spagnola. “La Uefa non può farlo e vogliamo convincere le istituzioni che non si può andare avanti su questa strada, anche la politica deve occuparsi di questo tema. E’ un progetto per il 2024, parlano di riforma ...

Sette Libri per sette film horror indimenticabili : eccoli : “Questo è un film che vi farà paura. Vi ho avvisato”. Il tweet è di Stephen King (per la cronaca: 30mila like). E francamente non capiamo se è un tweet sarcastico o sincero rispetto al remake di Pet Sematary, film in sala in Italia dal 9 maggio, diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer, produzione Paramount. Perché la versione 2019 che doppia quella genuina e camp diretta da Mary Lambert nel 1989, per l’ottavo titolo letterario del nostro (era ...

5 Libri per capire l’editoria di estrema destra : (immagine via il fu account Twitter @HipsterHitler) La settimana della Polemica – con la maiuscola, visto quanto si è protratta – sul Salone del libro si trascina stancamente al termine, ma il dibattito sui libri editi dai fascisti non accenna a placarsi: non tanto per venire a capo della discussione (è ormai impossibile) quanto per capire meglio a che assurda macedonia facciamo riferimento quando parliamo di editoria di estrema destra, abbiamo ...

Robot-colibrì : sviluppata la versione robotica dell’agile volatile per arrivare dove i droni non possono : Ha la capacità di volare come un uccello e al tempo stesso l’agilità di un insetto: è il primo Robot-colibrì, che grazie a queste sue caratteristiche può arrivare dove i droni non riescono ad andare, il che lo rende ideale in scenari di soccorso delle vittime rimaste intrappolate in spazi molto ristretti. L’uccello robotico è stato costruito dai ricercatori della statunitense Purdue University, e sarà presentato alla Conferenza ...

Salone libro - Salvini : pericolosi processi a idee e roghi Libri : Roma, 9 mag., askanews, - "Sono pericolosissimi i processi alle idee e i roghi dei libri". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Pesaro, a proposito di quanto accaduto al ...

Trani News - Maggio dei Libri al Polo Museale - si inizia con un laboratorio di percussioni : Questa riflessione, il vero fil rouge del progetto OltreMaggio, prende spunto dai fatti di cronaca quotidiani e dalla stringente attualità che fa rumore solo perché viene strumentalizzata dalle forze ...

Peppino Impastato - dai 100 Passi al depistaggio : cinque Libri per conoscerlo 41 anni dopo l’omicidio : Il 9 maggio del 1978 a Cinisi (Palermo) viene ucciso dalla mafia Giuseppe Impastato, un giovane giornalista e militante di Democrazia Proletaria. Peppino era nato in una famiglia mafiosa: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia del paese Cesare Manzella, ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. ...

LIVE Perugia-Civitanova 0-0 - Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA : sfida nodale per spostare l’equiLibrio della serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, terzo incontro della Finale Scudetto della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. La sfida metterà nuovamente di fronte le due grandi protagoniste della stagione: da una parte la formazione campione in carica allenata da Lorenzo Bernardi che ha dominato la partita inaugurale della serie; dall’altra parte gli uomini guidati da Fefé De Giorgi, ...

