Giordana Angi si confessa a Verissimo | l’affondo di Rudy prima della semifinale

Amici 2019 Serale/ Giordana Angi fuori dalla finale? Brutte notizie per la cantante : Amici 2019 Serale: in vista della semifinale arrivano i giudizi dei professori. Brutte notizie per Giordana Angi e non solo da Rudy Zerbi

Giordana Angi canta Tiziano Ferro ma per Rudy Zerbi vale zero - Emma Marrone la difende : video in La differenza tra me e te : Giordana Angi canta Tiziano Ferro nel corso della puntata del serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. La cantante - che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione - ha dovuto fare i conti con un ostico Rudy Zerbi, docente di canto che ha valutato la sua performance con uno zero. Giordana Angi canta Tiziano Ferro, proponendo al pubblico una nuova versione del suo successo La differenza tra me e te, ...

Giordana Angi contro Rudy Zerbi al Serale di Amici : “È ridicolo!” : Serale di Amici 2019, Giordana Angi contro l’assegnazione di Rudy Zerbi È ancora scontro tra la cantante Giordana Angi e il membro della commissione interna Rudy Zerbi nella settima puntata del Serale di Amici 2019. Questa volta, il rifiuto di Giordana di cantare la canzone di Gabry Ponte “Blue”, ha scatenato l’ira di Zerbi, che non ha perso l’occasione di attaccare la cantante e definirla: ...

Amici - Giordana Angi brutalizza Rudy Zerbi : "Incapace - roba folle. Parli parli - e...". Choc dalla De Filippi : Non c'è pace ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5. Dopo le defezioni e dopo le proteste di Loredana Bertè, ora sul piede di guerra c'è la squadra bianca, nel dettaglio Giordana Angi e Mameli. I due, infatti, hanno fatto una richiesta precisa a Rudy Zerbi, ovv

Amici - Giordana Angi : "Se sono innamorata di una ragazza glielo dico" : Può dirsi tra i papabili candidati alla vittoria della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi . Al momento è una componente della Squadra Bianca di Amici 18, ma potrebbe rivelarsi una piacevole ...

Amici 2019 : Giordana Angi parla dei suoi momenti difficili : Giordana Angi ha sofferto ad Amici 18? La sua clamorosa confessione Tra pochissime settimane finirà la diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E una delle concorrenti più amate del talent è indubbiamente la cantante Giordana Angi. Proprio quest’ultima ha rilasciato oggi un’intervista al settimanale Chi, facendo delle rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto l’artista della Squadra Bianca? ...

Ricky Martin sconvolge Giordana Angi con una proposta super : Stash senza parole : Serale Amici, la proposta di Ricky Martin a Giordana Angi Grandi sorprese al Serale di Amici questa sera, soprattutto per Giordana Angi che dopo tutte le critiche di Rudy Zerbi si è vista proporre nientepopodimeno che da Ricky Martin qualcosa che definire sensazionale è dire poco. E non stiamo esagerando affatto: il coach della Squadra […] L'articolo Ricky Martin sconvolge Giordana Angi con una proposta super: Stash senza parole proviene ...

Amici - Rudy Zerbi contro Giordana Angi : “Ti senti sto cavolo!” : Serale Amici 18, Rudy Zerbi su Giordana Angi: “Sei pronta per Tale e quale show” Continua la querelle tra Rudy Zerbi e la cantante della Squadra Bianca Giordana Angi. Per il professore del Serale di Amici 2019, la cantante è sempre uguale a se stessa e aggiunge che imita le voci di Loredana Bertè e altre cantanti. Ed è per questo che lancia la sfida Tale e quale show. Le due cantanti del programma, Giordana e Tish, infatti, devono ...

Tutti a Casa di Giordana Angi - la faccia più ruvida e sofferta di Amici (recensione) : Tapparsi le idee e i pregiudizi, quando ascoltiamo "Casa" di Giordana Angi, può aiutarci tantissimo. Chi non crede nella potenzialità artistica dei talent-show ha le sue ragioni, ma ascoltare questo disco ci fa dimenticare quella piattaforma tanto discussa di "Amici" di Maria De Filippi, dove tutto si crea e tutto viene distrutto. Giordana, 25 anni, ha pubblicato il suo primo EP dopo tanti tentativi. 7 tracce in cui la cantante italo-francese ...

Amici 18 - Giordana Angi pesante accusa : “Qui solo per promuovere disco” : Giordana vuole solo promuovere il suo disco ad Amici 2019? L’accusa di Rudy Zerbi Giordana Angi è spesso bersagliata da Rudy Zerbi. L’insegnante la ritiene davvero brava quando canta i suoi brani, meno invece quando canta quelli degli altri. Glielo ha ripetuto più volte, nel corso del Serale di Amici 18, e questa volta è […] L'articolo Amici 18, Giordana Angi pesante accusa: “Qui solo per promuovere disco” proviene ...