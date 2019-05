Ti Spedisco in Convento | su Real Time cinque ragazze disinibite al confronto con le suore

davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2019) Tiin- Sarah Archiviate Il Collegio, susi va oltre: domenica 19 maggio alle 21.10 arriva sul canale 31 il format inglese Tiin. E lì, ad uscire dalla modernità e a conoscere unatà completamente diversa dalla propria, non saranno dei semplici studenti, ma dellesocial addicted che dovranno abituarsi ai ritmi e alle attività quotidiane di un gruppo di. Tiin: da domenica alle 21.10 suGabbi, Paige, Tyla, Sarah e Rebecca sonodi età compresa tra i 19 e i 23 anni che passano le proprie giornate tra festini, scatti su Instagram, serate pazze e acquisti sfrenati. Scatenate, ribelli e senza regole, hanno accettato una sfida estrema: rinunciare per quattro settimane ai propri soldi, smartphone, tv, alcol, selfie, mondanità ma anche ad abiti succinti, sesso e droghe, per rinchiudersi ...

8eezs : ero seduta tranquillamente sul divano e all’improvviso sento ddu-du ddu-du in televisione, alzo lo sguardo ed è una… - marco101_ : ho appena visto la pubblicità di un nuovo programma su real time che si chiama ti spedisco in convento io amo la televisione - pcykaneki : RT @shiningunicorn_: Real Time, qualche ora fa. Poco prima del break pubblicitario mandano lo spot per un nuovo programma super trash, Ti S… -