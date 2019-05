Parmigiana di melanzane

cosacucino.myblog

(Di venerdì 17 maggio 2019)diIngredienti per 6 persone 1,2 chilogrammo melanzana oblunga 1/2 litro pomodoro passata 1 cipolla 250 grammi mozzarella 70 grammi parmigiano grattugiato 2 uova 1 spicchio aglio q.b. basilico q.b. olio per friggere q.b. sale q.b. pepe q.b. olio extravergine d’oliva Preparazione delladi1) Prendi le, lavale, mondale e tagliale a fette dello spessore di circa 1/2 centimetro nel senso della lunghezza. Mettile in un colapasta, a strati, con un po’ di sale grosso, tra uno strato e l’altro, quindi lasciale “spurgare” per 1 ora, fino a che non hanno perso l’acqua vegetale: strizzale bene, sciacquale e asciugale. 2) Prendi una padella, soffriggi la cipolla tritata e l’aglio schiacciato insieme a 2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, poi togli l’aglio, aggiungi la salsa pomodoro, il ...

