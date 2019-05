La regina Elisabetta cerca un social media manager

gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) A quanto pare alla caranon piace fare le cose a metà, anche quando si tratta semplicemente dei suoi canali. Dopo il fortunatissimo e acclamatissimo debutto su Instagram di inizio marzo, attraverso il profilo ufficiale della Royal Family, Sua Maestà ha così deciso di approfondire la questione, mettendosi alla ridi unin grado di gestire e coordinare le sue comunicazioni di palazzo via post sul web. Sul portale che di giorno in giorno pubblica le offerte di lavoro della Casa Reale inglese è infatti comparso l'annuncio per un esperto di comunicazione digitale, che - come si legge - dovrà trovare «nuovi modi per mantenere viva la presenza dellanell'odierno panorama mondiale». Attraverso Instagram, dunque, ma anche tutte le altre piattaforme e i canali che il web mette a disposizione. ...

