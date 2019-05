Addio al professor Pietro Armienti | scopritore di vulcani

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Scomparso a Pisa ile ordinario di Petrologia al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Le esequie saranno celebrate sabato 18 maggio alle ore 16 nella chiesa di San Nicola in via Santa Maria. Di seguito un ricordo dela firma di Sergio Rocchi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra. “Giovedì 16 maggio 2019ha improvvisamente lasciato la sua famiglia e la comunità accademica. Nato a Taranto nel 1957, si è trasferito a Pisa nel 1975, in seguito all’ammissione alla classe di scienze della Scuola Normale Superiore. Laureato in Geologia nel 1980, erae ordinario di Petrologia dal 2001 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Ha servito il nostro Ateneo, tra l’altro, come membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le sue ...

