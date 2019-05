Kyrgios lancia sedia in campo | espulso da Internazionali 2019 Video | bufera sul web

Internazionali - Kyrgios perde la testa al Foro Italico : lancia la sedia in campo - squalificato : Scenata con squalifica per Nick Kyrgios, che ha abbandonato l'incontro (del secondo turno) contro il norvegese Casper Ruud mentre era sotto 6-3 6-7(5) 2-1. Durante una discussione con il giudice di sedia ha preso a calci una bottiglia e successivamente ha lanciato in campo una sedia, comportamento c