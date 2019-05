Brembate | striscione contro Salvini su balcone di una signora | rimosso da Vigili del Fuoco

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il Vicepremier Matteoin questi giorni si trova nel Bergamasco per la campagna elettorale. Durante la sua presenza a, sulprivato di unaè stato affisso unocon scritto: "Non sei il benvenuto". Come avvenuto pochi giorni fa a Salerno, anche qui sono intervenute le autorità per farlo rimuovere (stavolta però sono stati idele non la Polizia). Immediate si sono alzate le proteste del Sindaco di Bergamo e delle opposizioni, che hanno affermato che simili comportamenti repressivi non sono accettabili. 'Non sei il benvenuto': loProprio questa mattina, a, è presente il Ministro dell'interno Matteo, e anche stavolta non sono mancate le polemiche. Sulprivato di una, infatti, era stato affisso unocon scritto: "Non sei il benvenuto". Come era accaduto anche a Salerno, sono ...

giorgio_gori : Stamattina alle 9 Salvini parlava a Brembate (Bergamo) ad un’iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla fin… - davidefaraone : Arriva #Salvini a #Brembate, comune di #Bergamo, e deve essere per forza il benvenuto. #Salvininonseiilbenvenuto e,… - fabiochiusi : Qualcuno può spiegare perché tutto questo è lecito, e chi l'ha ordinato? Questi non sono comportamenti da democraz… -