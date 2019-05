Hong Kong | scoppia una gigantesca rissa in Parlamento | un deputato portato via in barella

Le foto della grossa rissa al Parlamento di Hong Kong : Durante una discussione sulla legge sull'estradizione: un parlamentare è stato portato via in barella

Budweiser verso Ipo ad Hong Kong : Budweiser vola verso Hong Kong. La Budweiser Brewing Company Apac, società nota per produrre, importare e vendere più di 50 marche di birra al mondo tra cui anche l'omonima Bubwiser e altrivnoti nomi ...

Borse asiatiche a due velocità. Tokyo in ribasso - Shanghai e Hong Kong in rialzo : Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche, nel giorno in cui sono entrati in vigore i nuovi dazi nei confronti della Cina , voluti dal presidente USA Donald Trump. Proseguono intanto ...

Hong Kong : la contrazione economica prosegue per il 13mo mese consecutivo : Hong Kong, 06 mag 04:59 -, Agenzia Nova, - L'economia privata di Hong Kong non accenna a riprendersi, con il principale indicatore dell'attività economica in territorio negativo per..., Cip,

Hong Kong : crescita Pil sui minimi dal terzo trimestre 2009 : 03/05/2019 08:02 Prosegue anche nel 2019 il rallentamento dell'economia di Hong Kong. Il Pil dell'ex colonia britannica ha infatti registrato una crescita dello 0,5% annuo nel primo trimestre contro il progresso dell'1,2% dell'ultimo periodo del 2018, lettura ...

FEFF21 - ANTHONY WONG : Il super divo Hongkonghese ritorna al Far East Film Festival dopo 20 anni! : Ore 17.00 Dare to Stop Us di SHIRAISHI Kazuya, Giappone, 2018, La giovane Megumi entra a far parte del fiammeggiante mondo del cinema indipendente giapponese degli anni settanta di cui Wakamatsu è l'...

Migliaia di persone hanno protestato a Hong Kong contro una proposta sulle estradizioni verso la Cina : Migliaia di persone hanno manifestato a Hong Kong, chiedendo al Parlamento di rinunciare alle modifiche alle leggi sulle estradizioni, per il trasferimento di sospetti di vari crimini verso la Cina continentale. Gli oppositori della proposta temono che le nuove regole

Avengers : racconta il finale di endgame davanti ad un cinema a Hong Kong e viene picchiato : Succede in uno dei cinema di Hong Kong, dove un uomo è stato picchiato a sangue da alcuni ragazzi messi in fila per assistere allo spettacolo di Avengers: endgame, il capitolo finale sella saga a marchio Marvel. Stando alle dichiarazioni raccolte, l'uomo si sarebbe messo a parlare apertamente del film, già visto in precedenza, "spoilerando" non pochi dettagli su quanto accade all'interno del film ed attirando su di sé l'ira di molte persone. Ad ...

I nove attivisti di Hong Kong che parteciparono alle proteste del “movimento degli ombrelli” sono stati condannati fino a un massimo di 16 mesi di carcere : I nove attivisti di Hong Kong che parteciparono alle proteste del “movimento degli ombrelli” – le manifestazioni iniziate nel 2014 per chiedere che gli abitanti di Hong Kong potessero eleggere liberamente i loro leader senza ingerenze da parte del governo della

Aeroporto Hong Kong adotta tecnologia gestione bagagli di Leonardo : La tecnologia di smistamento bagagli di Leonardo e' stata scelta per il Terminal 1 dell'Aeroporto internazionale di Hong Kong. Il...

OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong - con tre nuovi - smartphone tra cui OUKITEL K12 : All'annuale fiera di Hong King, OUKITEL ha portato oltre venti smartphone, tra cui tre nuove proposte della serie K, incluso il nuovo K12. L'articolo OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong, con tre nuovi, smartphone tra cui OUKITEL K12 proviene da TuttoAndroid.

Trump debutta all’opera cantonese - in scena a Hong Kong : Abito scuro, parrucca bionda e lunga cravatta rossa, ma tratti orientali. Un finto "Trump" è protagonista di uno spettacolo di opera cantonese ad Hong Kong al famoso Sunbeam Theatre. Tutto esaurito per "Trump on Show", in cui vengono messi in scena eventi immaginari e attuali come l'incontro del presidente degli Stati Uniti con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Appare anche un giovane Trump di 26 anni, alla ricerca di un ipotetico fratello ...