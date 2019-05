Figlio accoltella la madre | aveva falsi documenti

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Valentina Dardari È stato scoperto solo dopo ore il vero aggressore della donna di origine russa ricoverata in gravi condizioni. Le Forze dell’ordine hanno ricostruito la sua vera identità È stato ilad aggredire la 58enne di origini russe, Inna Volskaia,ta giovedì scorso, 9 maggio, in tarda serata a Musso, in località Croda, comune in provincia di Como. L’uomo, un 32enne, avrebbeto la donna e l’avrebbe poi lasciata in un lago di sangue. La Volskaia è al momento ricoverata in gravissime condizioni. Non sarebbe stato facile per i carabinieri riuscire a identificare l’uomo. Quando è stato fermato il 32enne, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe dato ai militari, il nome presente era infatti Petru Cuzmin, romeno, che dividerebbe un appartamento con la vittima, proprio davanti all’abitazione dove è stata assalita la donna. Date ...

CasilinaNews : Carpineto Romano, ancora un caso di femminicidio in provincia di Roma: figlio accoltella la madre… - piobulgaro : Verona, accoltella la moglie ed il figlio 27enne che la protegge - DomenicoMazzil5 : RT @vitaindiretta: San Bonifacio. Accoltella la moglie e il figlio e scappa. Poi si costituisce Gli aggiornamenti di @eledevince ora a #La… -