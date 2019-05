28 persone a bordo della nave da crociera di Scientology nei Caraibi sono ancora in

Allarme per barcone in avaria con 100 persone a bordo : Roma, 10 mag., AdnKronos, - "Più di 100 vite a rischio, 24 donne e 8 bambini! Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina da una barca partita dalla #Libia. Comunicazione difficile per segnale debole". A ...

Migranti - altro barcone in avaria con 80 persone a bordo : interviene la Guardia Costiera italiana : La Guardia Costiera italiana sta intervenendo per mettere in sicurezza circa 80 Migranti a bordo di un barcone in avaria, partito dalla Tunisia e diretto a Lampedusa. In zona segnalati altri "bersagli", mentre la Mare Jonio sta facendo rotta verso Lampedusa per sbarcare i Migranti soccorsi ieri.Continua a leggere

Migranti - la Mare Jonio con a bordo 30 persone entra in acque italiane : controllo della Finanza. “Chiediamo porto sicuro” : La Mare Jonio è entrata in acque italiane. La nave della ong Mediterranea Saving Human che giovedì ha salvato 30 Migranti a 40 miglia dalle coste della Libia che erano a bordo di un gommone in avaria sta facendo rotta verso Lampedusa e chiede “un porto sicuro”. Due motovedette della Guardia di Finanza hanno raggiunto l’imbarcazione e sono salite a bordo per un “controllo di polizia“, come prevede l’ultima ...

Bus Cotral avvolto dalle fiamme con 20 persone a bordo : non ci sono feriti : Roma – Un bus Cotral in servizio sulla linea Roma-Monterotondo ha preso fuoco ieri sera alle 21.50 nel comune di Fonte Nuova, in via Selva dei Cavalieri. Le fiamme sarebbero state causate da un’avaria del motore. Pronta l’azione dell’autista, che quando si e’ accorto della presenza di fumo ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i 20 passeggeri che erano a bordo. Nessuno e’ rimasto ferito o intossicato. Sul ...

Migranti - partenze a raffica. Sbarcano in 20 a Porto Empedocle - avvistati barcone e gommone con 230 persone a bordo : Dalla Libia si continua a partire, dalla Tunisia si continua ad arrivare indisturbati in Italia. Gli ultimi 20 Migranti sono approdati a Porto Empedocle, intercettati quando erano ormai a venti miglia ...

Migranti - barcone in avaria al largo della Libia con 150 persone a bordo : “Imbarchiamo acqua” : Un barcone in avaria si trova al largo della Libia con 150 persone a bordo, tra cui donne e bambini. L'allarme è stato lanciato da Alarm Phone, la linea telefonica diretta per rifugiati in difficoltà nelle acque del Mediterraneo: "A bordo urla e panico, i Migranti stanno usando vestiti per cercare di bloccare il buco" da cui il mezzo imbarca acqua.Continua a leggere

Migranti - allarme alla Guardia Costiera : “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando al largo della Libia” : È arrivata alla Guardia Costiera italiana la segnalazione di un barcone in avaria nel Mediterraneo, a rischio di affondamento, con circa 150 persone a bordo. L’imbarcazione, su cui ci sono molte donne e bambini, si trova nella zona di ricerca e soccorso libica. La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, si trova a circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, ma ha detto di essere pronta a intervenire. La segnalazione è ...

Aereo s’incendia atterrando a Mosca : a bordo c’erano 78 persone - 41 sono morte : Nell’incidente all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, dove è atterrato un Aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone che erano a bordo: lo riferisce il Comitato investigativo russo citato dalla tv filo-Cremlino Russia Today....

Auto con cinque persone a bordo finisce nel fiume : un disperso : Tragedia nel Mantovano. Il maltempo sta flagellando molte regioni della penisola. A Marsala un 65enne è morto mentre faceva...

Florida - Boeing 737 finisce in un fiume : salve le 143 persone a bordo Il video : L’incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, le 3.43 di sabato mattina italiana, durante una tempesta

