Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 13 | 10

romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2019)Daily News radiogiornale qua dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio invitati ad andarsene dalla polizia poche ore dopo il nostro arrivo a Milano per l’adunata nazionale degli Alpini l’intervento del vice questore del Capoluogo Lombardo CV dato uno sfratto moroso è accaduto ieri ha una quarantina di Penne nere del gruppo Ana di Robilante al primo giorno dalla trasferta partite in pullman dalle 4:00 con due pulmini carichi di attrezzature cibo grande ma ci sono arrivato intorno alle 7:00 la stazione centrale per sistemarsi in magazzino ho ricevuto in comodato d’uso gratuito da una parente di un associato ti racconto della comitiva è intervenuto il vice questore ha prevalso il buon senso Cambiamo argomento andiamo a parlare di migranti nelmeno sbarchi meno reati commessi meno morti in mare se qualcunoporti aperti che portavano in ...

romeoagresti : #Inter, pressing totale su #Conte: contatti anche nelle ultime ore ?? ?? - amnestyitalia : Un funzionario egiziano dell’Agenzia per la sicurezza nazionale ha raccontato di aver preso parte al sequestro di G… - OfficialASRoma : 3?: le reti di @OfficialEl92 contro il Genoa in campionato, le ultime due al Ferraris ?? ?? numeri in vista di… -