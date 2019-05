Il buio a luci accese di David Hayden | l’ho letto e mi ha un po’ scioccato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Stiamo vivendo una strana stagione. Piove sempre, fa freddo, e ci si ritrova a passare più pomeriggi del solito in compagnia di una tazza di tè invece di un ben più ambìto gelato. Uno dei lati buoni di questo meteo, memento di cambiamento climatico, è quello di costringerci a cercare una soddisfacente evasione pur con l’uggia alla finestra. Un po’ annoiato dalle solite proposte dei grandi gruppi editoriali, ho trovato conforto, come ormai sempre più spesso mi accade, nelle proposte delle case editrici piccole e medie, spesso capaci di vere sorprese. Uno dei titoli più insoliti degli ultimi anni è infatti una raccolta di racconti uscita da poco per Safarà Editore. Io di solito non impazzisco per questa forma di scrittura, poco incline al mio gusto. Preferisco ampi respiri, aspettative che si cuociono lentamente, rimandi e, dove possibile, propositi di vendette a lunga scadenza. Vale ...

