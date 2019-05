Lettera a un terrapiattista di L Maiani

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) (A cura di Luciano, ex direttore del Cern a Ginevra e del Cnr a Roma, professore di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma, socio linceo) Caro,ho letto una sua recente intervista su HuffPost a proposito delle ragioni che la spingono a sostenere che la Terra è piatta, una teoria molto in voga nelle civiltà antiche. In particolare mi hanno colpito alcune affermazioni a favore del terrapiattismo. Cito le principali.Sono salito fino a 400 m di altezza e l’orizzonte non è cambiato; il viaggio di Magellano non prova nulla; non ci sono prove che si possa trasvolare l’Antartide, come capita per l’Artide; per convincermi che è rotonda, Guidoni (l’astronauta) mi dovrebbe portare sulla piattaforma spaziale e farmi vedere la Terra da lì.Se capisco bene, nella visione, la Terra sarebbe un disco piatto ...

