In Champions è dominio britannico : ANSA, - LONDRA, 09 MAG - Stampa britannica in estasi dopo l'impresa del Tottenham che ha conquistato la sua prima finale di Champions. Protagonista della vittoria sull'Ajax, Luca Moura, oggi su tutte ...

Champions League - termina il dominio spagnolo in finale : da quanto non accadeva? : Quella da poco terminata è stata sicuramente una delle serate di Champions League più belle ed emozionanti. Il Liverpool è stato capace di compiere un’impresa epica, ribaltando il 3-0 del Barça al Camp Nou con un netto poker rifilato a Messi e compagni. Mattatori Origi e Wijnaldum. Liverpool pazzesco, ad Anfield è apoteosi: i reds fanno il miracolo, 4-0 al Barcellona e finale di Champions! [FOTO] I catalani, che a fino a poche ore ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : dominio belga a Shanghai - vince Gregory Wathelet : Si è chiuso con un vero e proprio dominio belga il fine settimana del Longines Global Champions Tour 2019 di Shanghai, in Cina, grazie al successo di Gregory Wathelet nella gara contro il tempo, percorsa in 59.27 secondi, in sella al suo Qualido 3, aggiudicandosi così il montepremi di 24250 euro. Seconda piazza invece per Pieter Devos, già vincitore a Miami, che non è riuscito a scalzare il connazionale per appena 43 centesimi su Jade v. ...

LIVE Belchatow-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - dominio della Lube : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PGE Skra Belchatow-Civitanova, semifinale d’andata della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube vola nella tana della formazione polacca con l’obiettivo di piazzare il colpaccio in trasferta e avvicinarsi alla qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza, i cucinieri partiranno con i favori del pronostico ma saranno attesi da una ...

LIVE Novara-Stoccarda volley femminile - Champions League in DIRETTA : dominio piemontese e primo set conquistato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Stoccarda, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le piemontesi scenderanno in campo al PalaIgor per conquistare la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, in palio il pass per l’accesso tra le quattro grandi d’Europa e le ragazze di Massimo Barbolini non vogliono fallire l’appuntamento dopo la delusione ...

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...