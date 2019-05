Banco BPM | si dimette Maurizio Faroni

BORSA ITALIANA OGGI/ Leonardo a +5 - 5% - Banco BPM a -6 - 1% - 9 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in ribasso. Sul listino principale svetta Leonardo , mentre Banco Bpm è in forte difficoltà

Banco BPM in picchiata dopo la trimestrale : In forte ribasso Banco BPM , che mostra un disastroso -6,14% sulla borsa milanese all'indomani della diffusione dei conti trimestrali . La Banca ha chiuso il periodo con un utile di 150,5 milioni di ...

Banco BPM - utile in calo nel trimestre ma sopra attese : Banco BPM chiude il primo trimestre dell'anno con un utile di 150,5 milioni di euro in calo rispetto ai 223,3 milioni dello stesso periodo del 2018. Tuttavia il risultato è leggermente superiore al ...

BORSA ITALIANA/ Banco BPM a +2 - 8% - Intesa Sanpaolo a +2 - 2% - 29 aprile 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale spiccano i titoli bancari, in particolare Banco Bpm

Si muove in territorio positivo l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 77% - - corre Banco BPM : Molto positiva la giornata per il comparto bancari o a Piazza Affari , che sorpassa l' indice bancari o europeo in lieve salita, con un guadagno di 1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 100. Intanto ...

Perchè le azioni Banco BPM - BPER Banca - UBI e Intesa Sanpaolo oggi corrono sul Ftse Mib : La conferma del rating sovrano sull'Italia a BBB da parte di S&P Ratings è quindi una buona notizia non solo per l'economia del Bel Paese ma anche per Borsa Italiana e, in modo particolare, per le ...