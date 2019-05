Ue: no risarcimento docente ex precario

CMeoli : Salerno, docente mobbizzata nonostante il tumore: c’è il risarcimento - Cronaca - La Città di Salerno - Nadnad3010 : #Lina A nome dei #docentidiruoloingabbiati di ogni #ordine e #grado: Attivazione di corsi abilitanti, pagabili con… - stefaniacorbell : Giusto il licenziamento dela docente che inveiva contro la polizia a Torino. Io l'avrei anche bandita dall'albo doc… -

La stabilizzazione degli insegnanti precari in Italia non deve essere necessariamente accompagnata da unné dalla ricostruzione integrale della carriera,tenendo conto del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato nella scuola.Lo stabilisce la Corte Ue, in merito al ricorso di undi Trento stabilizzato nel 2015 Per la Corte di Lussemburgo, gli Stati membri devono prevenire gli abusi di contratti a tempo,ma la legislazione Ue non prevede un diritto alche si aggiunga alla stabilizzazione.(Di mercoledì 8 maggio 2019)