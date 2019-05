Spagna sinonimo di vittoria? No | Spagna sinonimo di “beffa” | Real | Barça ed Atletico

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Decisa la prima finalista della Champions League. Il Liverpool fa l’impresa e travolge il Barcellona rifilandogli un netto poker ad Anfield. Serata epica per i reds, amara per i blaugrana, che per il secondo anno di fila si fanno rimontare il prezioso vantaggio dell’andata. Già, rimonta. Parola abbastanza comune in questa edizione della coppa. Ajax, Juventus e Liverpool le protagoniste di notti da sogno. Le vittime? Tre spagnole, accomunate da questo beffardo epilogo. Negli ultimi anni siamo stati sempre abituati a veder gioire squadre spagnole, sia in Champions che in Europa League, ma in questa stagione il vento è cambiato. Le tre big,, Barcellona ed, soccombono definitivamente dopo aver dominato all’andata. I campioni in carica, dopo l’1-2 all’Amsterdam Arena, ne hanno prese 4 al Bernabeu dai ragazzi di Ten Hag. I colchoneros, quasi ...

