Legale Siri: a pm documenti contabili

Siri in procura rilascia dichiarazioni spontanee. Depositata memoria. Legale: "Non ha mai ricevuto denaro da Arata" Siri, Salvini: "Non ho tempo per le polemiche. Chiedete a Conte". Di Maio: "Caso chiuso. M5s ha la maggioranza" Salvini vuole chiudere i negozi di cannabis legale perché diseducativi. Invece l'esempio che danno con Siri e i tangenta…

Armando "ha messo spontaneamente a disposizione dei Pubblici Ministeri la documentazione contabile nella sua disponibilità, avente ad oggetto il complesso dei propri movimenti bancari e finanziari". Così in una nota il legale del sottosegretario leghista, dopo che lo stesso ha reso ai pm dichiarazioni spontanee e depositato una memoria. "ha ribadito con fermezza di non aver mai ricevuto, né da Arata, né da chiunque altro, promesse di pagamento o denaro in merito alla sua attività di senatore".