I compagni di asilo scrivono a Noemi | Forza | ti vogliamo bene

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “, ti. Torna presto tra noi. Gesù sta sempre con te e ti aiuterà”: questo è solo uno dei tanti di messaggi di solidarietà inviati daidialla piccola, la bambina di 4 anni colpita da un proiettile nel corso di un agguato verificatosi venerdì 3 maggio, in Piazza Nazionale a Napoli. A riportarlo è Il Mattino. Disegni, letterine, messaggi di affetto perche, ricoverata presso l’Ospedale Santobono di Napoli, lotta tra la vita e la morte.Dopo l’appello partito da Gabriella Fiumarelli, la dirigente dell’didi Casoria, dalle maestre e daidi classe, la solidarietà contagia gran parte della scuole di Poggioreale, San Pietro a Patierno, ma anche Casoria e la sua piccola frazione Arpino. L’idea è quella di portare i bambini in piazza ...

