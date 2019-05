Ecco perché Supermassive non ha realizzato Until Dawn 2

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Recentemente Game Informer ha avuto l'opportunità di visitareGames nel suo studio a Guildford a Londra per uno sguardo esclusivo su Man of Medan. Il primo gioco nell'antologia The Dark Pictures, Man of Medan, verrà presentato quest'estate, ed è molto ispirato dal lavoro svolto su. Tuttavia, dopo aver fatto uno spin-off e un prequel diper PSVR, il team era pronto a provare qualcosa di nuovo.ha ascoltato le richieste per un sequel dima non ha voluto seguire l'ovvio seguito con la sua prossima grande impresa. "Dopomolti hanno iniziato a richiedere un sequel, e succede ancora oggi, quindi sappiamo che c'è una base di fan a cui piace questo genere di cose", afferma il CEO e produttore esecutivo Pete Samuels, il quale dichiara che il team vuole "fare più storie e personaggi, e vuole farle più frequentemente di uno o ...

carlosibilia : Mafia e corruzione attanagliano tutta l’Italia da nord a sud. Ecco perché lo #Spazzacorrotti è stata una delle prim… - lucatelese : La democrazia consente cittadinanza a chiunque, persino a chi non è democratico, purché non violi le leggi. Ecco pe… - redazioneiene : “Quando salto mi sembra davvero di volare”. Perché tarpare le ali di Great Nnachi solo perché la legge non la vuole… -