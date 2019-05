ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019)stellato di fama mondiale nonché giudice di MasterItalia, Giorgio Locatelli siederà per la prima volta alla scrivania del programma E poi c’èper raccontare al conduttore della sua nuova esperienza da giudice di Mastere della sua vita a Londra, dove è proprietario della celebratissima Locanda che porta il suo nome e che ospita reali, attori e cantanti fra i più famosi al mondo. Locatelli giudicherà in puntata uno dei cavalli di battaglia di Alessandro, unaal“gourmet”, condita con il formaggio che ha provocato una esilarantedello. Gli altri ospiti della puntata, in onda giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sono l’attore Alessandro Borghi e il cantante Salmo. L'articolocole la: l’imperdibilediLocatelli proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Cattelan prepara pasta col tonno e la condisce così: l’imperdibile reazione di chef… - ilfattovideo : Cattelan prepara pasta col tonno e la condisce così: l’imperdibile reazione di chef Locatelli - GiovanniZanutt2 : Cattelan prepara la pasta al tonno e parmigiano con Locatelli. Lo chef: 'Mi toglieranno una stella …… -