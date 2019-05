Adolescenti caricate sui bus e costrette a sposare i cugini! Vittime di una setta in Usa

(Di mercoledì 8 maggio 2019) "Mi sono sposata con un cugino a 18 anni. Sono stata portata in bus in Colorado insieme ad altre ragazze che dovevanoi loro cugini ma a parte me non c'era nessuna maggiorenne, mentre gli sposi avevano tutti sopra i venti anni" ha raccontato la ragazza ai media locali. La sorte toccata a decine di ragazzein Usa le cui famiglie fanno parte di unareligiosa che promuove i matrimoni tra consanguinei e la poligamia.su autobus dai loro genitori e familiari e portate davanti a un ufficiale dello stato civile peri loro cugini di primo grado senza poter decidere se accettare o meno. È la sorte toccata a decine di ragazzein Usa le cui famiglie fanno parte di unareligiosa che promuove i matrimoni tra consanguinei. I gruppi, dove spesso si pratica anche poligamia, approfittano delle leggi di alcuni stati organizzando delle vere e proprie trasferte collettive perpiù ragazze possibili in un sola volata. A portare a galla la vicenda è stata Shanell DeRieux, una giovane di 29 anni nata e cresciuta in uno di questi gruppi nello Utah che infine è fuggita e ora cerca di aiutare le altre ragazze come lei a prendere coscienza di quanto viene loro imposto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...