Salute | “Un 80enne attivo può avere le performance di un 50enne sedentario”

(Di martedì 7 maggio 2019) Il benessere non è sempre questione di età. “Un ottantennepuòle stessemuscolari e anche cognitive di un cinquantenne sedentario”. Parola di Francesco Landi, direttore dell’Unità di riabilitazione e medicina fisica del Policlinico universitario Agostino Gemelli, che ha presentato oggi a Roma la seconda edizione della ‘Longevity Run, la corsa per sentirsi e restare in forma’, in calendario nella Capitale il 10 maggio, per una giornata di check up gratuiti e sport.“Un ottantenne che è stato nella sua vita sempre, che continua a essere, che fa esercizio fisico aerobico come camminare e andare in bicicletta oppure ballare, e in più aggiunge attività di tipo anaerobico come i pesi – spiega l’esperto geriatra – ha la stessa identicamuscolare del cinquantenne che non fa niente. Questo ...

