Meghan Markle è diventata mamma | il primogenito di Harry ' it' s a boy' e pesa più di 3 kg

Meghan Markle ha partorito un maschio - parla il Principe Harry : 'Èunasensazioneincredibile' : E' nato il royal baby Sussex di Meghan Markle : è maschio , pesa 3,3 kg ed ha visto la luce alle 5.26 di questa mattina. Mamma e figlio "stanno incredibilmente bene" dicono da Buckingham Palace. Il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry è il settimo in linea di successione. Il Principe Harry , che avrebbe assistito al parto, ha dichiarato: "È la sensazione più incredibile!". La gioia dei sudditi per il royal Baby Sussex è visibile, nonostante ...

