Il nipote di Messina Denaro nella clip del nuovo brano di Mario Venuti

agi

(Di lunedì 6 maggio 2019) La storia di una denuncia tra le sfumature di una canzone. Due vite in parallelo che finiscono per incrociarsi in un videomusicale. Da una parte il cantautore, autore del singolo "Il pubblico sei tu" in distribuzione da venerdì, e dall'altra Giuseppe Cimarosa, performer eclettico, noto per i suoi spettacoli di arte equestre. Ma soprattutto figlio di Lorenzo Cimarosa (morto nel gennaio 2017), cugino acquisito del capomafia latitante MatteoDenaro che, da collaboratore di giustizia, svelò i segreti del boss ai magistrati che tuttora utilizzano i suoi verbali per inchiodare i complici del boss.Una scelta maturata anche anche grazie alla volontà dei familiari, tra cui il figlio Giuseppe che pubblicamente disse: "Non dobbiamo essere noi ad andar via ma i mafiosi". E da allora non perde occasione per manifestare il proprio sdegno verso quei parenti scomodi e ...

veneziaradiotv : VIDEO: Nuovi importanti tesori arricchiscono la galleria di palazzo Cini a Venezia, tra questi anche un'opera del n… -