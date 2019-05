wired

(Di lunedì 6 maggio 2019) (foto: Raffaello Ferrari/Getty Images) “Riscaldamento del pianeta? Ma se fa”. Così titola e si risponde il quotidiano, nella sua prima pagina di lunedì 62019. L’ennesima leggerezza giornalistica dovuta alla confusione tra due concetti molto diversi tra loro, quello die quello di. A detta dell’autore dell’articolo, infatti, quest’inizio dicosìe piovoso, con nevicate anche a bassa quota, in tutta la nostra penisola, smentirebbe il riscaldamento globale in atto che la scienza e Greta Thunberg, la sedicenne svedese diventata una celebrità nella lotta al cambiamentotico (ma che il giornale non perde occasione di chiamare Gretina), stanno denunciando ormai da anni.Ma bastano davvero temperature rigide e piogge torrenziali per sbugiardare i cambiamentitici? No, anzi. Si tratta solamente ...

MilanoCitExpo : Caro Libero, ti spieghiamo la differenza tra meteo e clima (e perché un maggio freddo non smentisce il riscaldament… - micheleiurillo : Caro Libero, ti spieghiamo la differenza tra meteo e clima (e perché un maggio freddo non smentisce il riscaldament… - Mainomenos1 : @MichiGiovanardi @VittorioSgarbi @stampasgarbi @nino_ippolito @pbecchi @ilgiidelisi @Libero_official Le sole capre… -