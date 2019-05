Patrizia | che anche in carcere cercava l’amore della madre

Patrizia di Gomorra 4 : le 5 cose che non puoi non sapere : Gomorra 4: 5 cose su Patrizia che non puoi non aver notato Patrizia è uno dei personaggi più controversi e spietati di Gomorra. La scalata al potere, partendo dal basso, le è costata cara e, col tempo, l’ha resa fredda e pronta a tutto. Per capire meglio chi è oggi Patrizia, ovvero quella che vedremo in […] L'articolo Patrizia di Gomorra 4: le 5 cose che non puoi non sapere proviene da Gossip e Tv.