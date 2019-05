Ciao Darwin 8 torna con la puntata dell’incidente

davidemaggio

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sossio ArutaCon una settimana di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, andrà in onda stasera la settimadi8 – Terre Desolate. Paolo Bonolis, in questo caso, sarà chiamato a destreggiarsi tra la compagine dei Nati Vecchi e quella dei Finti Giovani.I capitani delle due squadre saranno l’opinionista Raffaello Tonon e Sossio Aruta, calciatore ed ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. Il primo guiderà i Nati Vecchi (coloro che affrontano una vita tranquilla nonostante siano giovani d’età), mentre il secondo si destreggerà tra i Finti Giovani (quelli che si rifiutano di sentirsi vecchi anche se sono alla soglia dei 50 anni). Immancabili le presenze di Luca Laurenti e della nuova madre natura. Chi rappresenterà la bellezza femminile?L’irriverente trasmissionequindi in video in seguito alle polemiche dei giorni ...

