Zingaretti: "Non c'è più un governo"

HuffPostItalia : Disfida sulla giustizia. Salvini: 'Non so se siano un caso le azioni dei giudici verso la Lega'. Zingaretti: 'Vuole… - marcotravaglio : È ARRIVATO IL CONTO Spiace per Zingaretti, che non ne ha certo selezionato la classe dirigente. Ma quello che sta a… - DalilaNesci : Ieri SI È DIMESSA CATIUSCIA MARINI, ormai ex presidente Pd della Regione Umbria coinvolta nello scandalo dei concor… -

"Un vicepremier, Salvini, dice che c'è un ottimo decreto crescita. L'altro vice-premier, Di Maio dice che non si è discusso nessun decreto crescita. Ma non provano un po' di vergogna?". Lo scrivesegretario Pd su Facebook. "La verità è che in Italia non c'è più un. E questa sera il Paese ha assistito a uno spettacolo indecente: attaccati alle poltrone con la colla", conclude.(Di martedì 23 aprile 2019)