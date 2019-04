Onu contro stupro "come arma di guerra"

Radio3tweet : Gli #USA minacciano di votare contro la risoluzione ONU contro lo stupro come arma di guerra - Corriere : Onu, Trump verso il veto alla risoluzione contro lo stupro come arma di guerra - Agenzia_Ansa : Il destino di #Tripoli resta sospeso, #Haftar non si ferma. Si combatte ancora a sud. 'Gilet gialli' in piazza cont… -

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) una Risoluzione sulla violenza sessuale in conflitto, che ha il fine di combattere l'uso delloin. Gli Usa avevano minacciato di porre il veto perchè nel testo era usato la formula "sull'assistenza alla salute riproduttiva" che, per estensione, costituiva il sostegno all'aborto per le vittime di. Nel nuovo testo è stato eliminato il riferimentorichiesto dagli Stati Uniti.(Di martedì 23 aprile 2019)