Daniele muore a 35 anni! Tragico schianto contro un palo

(Di venerdì 19 aprile 2019) Il 35enne era residente a Santa Maria la Longa (Udine), è stato vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri a San Giovanni al Natisone. L'uomo è finito fuori strada all'altezza del civico 70 di via Casali - una parallela alla strada regionale 56 - andandosi a schiantareundella luce. Nel giro di pochi minuti sul posto i soccorsi sanitari del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Udine.