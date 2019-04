Natalia Fileva | muore in un incidente aereo una delle donne più ricche della Russia | il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il suosi è schiantato al suolo mentre si preparava ad atterrare all’aeroporto di Egelsbach, vicino a Francoforte, in Germania: così è morta, unapiù, comproprietariaseconda compagnia aerea del Paese. Aveva 55 anni. Nell’indicente sono morti anche il pilota e un altro passeggero. L’su cui viaggiava eraS7, la sua compagnia aerea: decollato da Cannes, in Francia, e poco prima di iniziare le manovre di atterraggio era scomparso dai radar. Ancora non si conoscono le cause dello schianto ma le autorità russe e quelle internazionali condurranno un’inchiesta.Tragedia nella tragedia, una macchinapolizia che si stava recando sul luogo dello schianto si è scontrata con un’altra vettura vicino all’aeroporto: due persone sono morte e i tre agenti nell’auto sono rimasti ...

zazoomblog : Aereo si schianta! Morta Natalia Fileva, la donna più ricca di Russia -