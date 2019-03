Puglia | a Castiglone d’Otranto il primo mulino di comunità | “Così abbiamo inventato la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019)“Non con la speranza del guadagno, ma della libertà”, recita un’epigrafe su un frantoio del Capo di Leuca. È del 1789: l’anno della Rivoluzione francese. Duecentotrenta anni dopo, c’è questa frase a segnare l’ingresso deldidella. Si trova a Castiglione, paese di mille abitanti in provincia di Lecce, lì dove si è deciso di praticare la restanza, cioè il restare e il resistere nella trincea di un Salento che continua a spopolarsi.Quello che sarà inaugurato domenica 31 marzo, con la “festa della terra”, non è un semplice. Per chi lo ha ideato, è “un arnese per praticare la democrazia del cibo”. E non nasce oggi. Da anni, qui, si recuperano semi scomparsi e si strappano terre all’abbandono, per riconvertirle in agricoltura naturale: ortaggi, canapa, frutti minori, tanti cereali. Si è iniziato col niente, ...

