Fumo da scala mobile a Termini | bloccata

Roma - Fumo da scala mobile a Termini : paura in stazione - impianto chiuso : Ancora problemi con le scale mobili a Roma : alla stazione Termini un impianto è stato chiuso per del fumo che a un certo punto ha cominciato a fuoriuscire dalle fessure tra i...

Fumo dalla scala mobile in stazione Termini a Roma : bloccata - sono in corso gli accertamenti : Fumo da una scala mobile all’interno della stazione Termini di Roma. Secondo quanto si e’ appreso, e’ accaduto nel primo pomeriggio su un impianto che porta alla terrazza Termini e che e’ stato chiuso. Sul posto la polfer. sono in corso accertamenti per chiarire cosa e’ accaduto. Tra le ipotesi che il fumo sia partito dal motore. L'articolo Fumo dalla scala mobile in stazione Termini a Roma: bloccata, sono in corso ...