Calciomercato Roma | un Belotti low cost tra gol e sacrificio

Calciomercato Juve : la Roma potrebbe cedere Dzeko per Higuain : L'avventura inglese di Gonzalo Higuain al Chelsea è destinata a finire. E forse anche quella del suo allenatore - mentore Maurizio Sarri. Per questo, anche in vista degli obiettivi futuri sia in campionato che in Champions League, la Juventus deve far rendere economicamente l'investimento fatto a suo tempo nel "Pipita". Anche perché, l'unica cosa certa in questo momento, è che l'attaccante argentino non avrebbe posto nella squadra bianconera. ...

Calciomercato Inter - asse caldo con la Roma : piace Edin Dzeko : Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro del giocatore non sarà lontanissimo da Roma: Dzeko infatti dovrebbe spostarsi solo di qualche chilometro verso nord, dove - secondo le indiscrezioni ...

Calciomercato Roma - Higuain arriva con Sarri? : Calciomercato Roma, Higuain-SARRI per il nuovo ciclo- Clamorosa ipotesi di mercato quella che sta prendendo forma nelle ultime ore. Sull’asse Londra-Roma potrebbero muoversi pezzi da 90, con i passaggi possibili di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain dalla capitale inglese a quella italiana. Andiamo con ordine: Maurizio Sarri nonostante un ottimo avvio di stagione con il […] L'articolo Calciomercato Roma, Higuain arriva con Sarri? ...

Di Francesco alla Fiorentina/ Calciomercato : dopo l'esonero a Roma una nuova chance : Di Francesco alla Fiorentina è un'idea che circola in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l'esonero a Roma.

Calciomercato Roma - Petrachi post Monchi? Può arrivare Belotti : A questo punto andranno capite le intenzioni del dirigente leccese, che in questi giorni è a Londra per un corso di aggiornamento: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione ...

Calciomercato Roma - Manchester United sulle tracce di Manolas : le ultime : Calciomercato Roma – Secondo quanto riportato dal Sun tramite il loro sito web, il Manchester United potrebbe aggiudicarsi il difensore della Roma, Kostas Manolas, ad un prezzo di occasione questa estate. I Red Devils fino a questo momento avrebbero cercato di acquistare un forte centrale difensivo, ma non sarebbero riusciti ad ottenere né Toby Alderweireld […] L'articolo Calciomercato Roma, Manchester United sulle tracce di Manolas: ...

Calciomercato Roma - tentazione Gasperini : Roma - Ranieri ha ancora dieci partite a disposizione per salvare la stagione della Roma , ma nessuno gli imputerà mai un eventuale fallimento. Il tecnico ha dimostrato coraggio, passione da vero ...

Calciomercato Roma - tutto fermo per il rinnovo di Zaniolo : la situazione : Roma-Zaniolo: tutto fermo per il rinnovo . situazione in standby in casa giallorossa dopo l'addio del direttore sportivo Monchi , che era uno degli attori principali della trattativa tra il club e il ...

Calciomercato : Roma - in quota il futuro è di Sarri : Roma - Ha firmato contratto di soli tre mesi, dunque il compito di Claudio Ranieri è di traghettare la Roma fino al termine della stagione. Quanto alla prossima, il casting è aperto e la rosa di ...

Calciomercato - Monchi lascia la Roma : i top acquisti e le cessioni in giallorosso. FOTO : Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, si separano anche le strade dei giallorossi e del direttore sportivo spagnolo: rescissione consensuale per Monchi che era in carica dall'aprile 2017. Sono 50 le ...

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa e Zaniolo ci sarebbe la concorrenza di Roma - Real e City : Una Juventus più giovane e più italiana. Il Calciomercato bianconero si potrebbe muovere in questa direzione la prossima estate e, tra i gioielli più brillanti presenti nella lista di Paratici, ci sarebbero Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Zaniolo della Roma. Calciomercato Juventus: la Roma si tuffa su Chiesa Nell'analisi sulle trattative di Calciomercato della Juventus partiamo dall'ala viola che sta letteralmente esplodendo in questa ...

Calciomercato Lazio - Falcao è stato a Roma : duello con il Milan : Calciomercato Lazio, Falcao interessa a Tare – duello Lazio-Milan sia in campo che sul mercato. Se stasera infatti le due squadre si giocheranno il primo round delle semifinali di Coppa Italia, fuori dal rettangolo verde le rispettive squadre mercato si avviano ad uno “scontro” per Radamel Falcao. L’attaccante colombiano a fine stagione lascerà quasi sicuramente […] L'articolo Calciomercato Lazio, Falcao è stato a ...

Calciomercato Roma : Baldini avrebbe manifestato interesse per Sarri : Maurizio Sarri, attualmente allenatore del Chelsea, dalla prossima stagione potrebbe sedere sulla panchina della A.S. Roma. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche pubblicate dalla stampa specializzata, ad esempio il sito "Calciomercato. com" qualche settimana fa ci sarebbe stato già un incontro tra Franco Baldini e Sarri, all'epoca del trasferimento ai Blues di Gonzalo Higuain. La crisi Chelsea - Sarri Ma ora sembrerebbe che la situazione ...