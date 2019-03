Pil | Buffagni | “Dati Confindustria? Economia rallenta in tutto il mondo Segnale di cui

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) “Non faccio l’analisi sui dati di, credo siano undi cui tener conto. Siamo qui per confrontarci con le imprese perché solo da loro possono arrivare delle proposte per migliorare.negativo? C’è un’chenegli Stati Uniti, in Cina e in Germania, cera bisogno di…? Siamo al lavoro per dare risposte e per lavorare con le imprese”. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Stefanoa margine del convegno ‘PMI Italia, il credito è finito”, svoltosi alla Camera.L'articolo Pil,: “Datiinildi cui tener conto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

