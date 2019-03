L' Europarlamento vota la direttiva contro la plastica monouso

"La Russia non è un partner strategico dell'Ue". M5s e Lega votano contro la risoluzione all'Europarlamento : Gli eurodeputati di Lega e M5S hanno votato contro la risoluzione sulla Russia approvata oggi in aula a Strasburgo, in cui si afferma che Mosca non può più essere considerata un "partner strategico" dall'Ue.A votare contro il testo, oltre gli eurodeputati di Lega e Cinquestelle, anche una minoranza degli eurodeputati Pd.Nel testo approvato in aula si legge tra l'altro che l'Ue "dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni, ...