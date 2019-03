Confindustria | l’Italia ormai è ferma | “Ora dal governo serve una scossa” 

lastampa

(Di giovedì 28 marzo 2019). Nel 2019 il Prodotto interno farà segnare una crescita pari a zero, mentre nel 2020 non andrà oltre un «esiguo» +0,4%. Rispetto alle previsioni di ottobre la crescita di quest’anno è infatti rivista al ribasso di ben 0,9 punti, per tre quarti a causa della minore domanda interna e per un quarto di quella estera. Mentre l’Istat seg...

