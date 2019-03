Cina | altro ko per Cannavaro

Cina - Cannavaro inizia male : altro ko contro l’Uzbekistan : Non è iniziata nel migliore la stagione in panchina per Fabio Cannavaro con la nazionale cinese, seconda partita e seconda sconfitta per il campione del Mondo da calciatore con la maglia dell’Italia. Nella finale per il terzo della China Cup a Nanning, la Cina ha dovuto fare i conti con la sconfitta contro l’Uzbekistan, 1-0 il risultato finale. Il gol della vittoria è stato siglato da Shomurodov al 35′. Cannavaro ha preso ...

Quali domande fare a Bixby in italiano? Le app supportate per lo shopping - la cuCina e molto altro : Ora che abbiamo Bixby in italiano su una buona fetta di Samsung Galaxy supportati, non si può certo rimanere a corteo di domande da fare al noto assistente vocale del produttore. L'attesa per un segretario virtuale che parlasse la nostra lingua è stata davvero importante ma è stata colmata a partire dallo scorso 20 febbraio, proprio entro i nostri confini. In molti credono che le domande da porre siano solo quelle relative alle principali ...

Mertens - rinnovo o Cina : un altro big verso l'addio : Il 24 c'è. Il 99 pure. Il 7 è confermato come sempre. L'11 sta in panchina, dove c'è anche il 18, un po' a sorpresa. Qualcosa non quadra. E infatti manca il 14. Non stiamo dando i numeri, ma stiamo ...

Belen : «Voglio un altro figlio - vivo fase particolare». È sempre più viCina a Stefano De Martino : Belen Rodriguez e il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Su Leggo.it le ultime novità. La showgirl argentina si è raccontata a cuore aperto in un'intervista a...

Il taglio del prezzo dell’iPhone funziona in Cina - il modello sarà esportato altrove? : Buone notizie per Apple: la sua nuova strategia del taglio del prezzo su iPhone vecchi e nuovi in Cina sta dando i suoi frutti. Dopo l'accoglienza tiepida dei nuovi melafonini in terra asiatica ma anche altrove, ecco che (come pure riferito recentemente) Tim Cook ha pensato bene di abbassare i prezzi dei melafonini. Una politica a dir poco nuova per il brand di Cupertino ma che ha cominciato a presentare i suoi risvolti positivi. Il sito ...