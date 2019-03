Juventus | l' ex Ajax Krol | ' A De Ligt suggerisco di andare a Torino'

Juventus-Reinier - si mette in mezzo l’Ajax. La clausola è monstre : Juventus-Reinier : La Juve ha messo gli occhi sul numero 10 della nazionale brasiliana Under-17 e del Flamengo Reinier Jesus Carvalho. Il talentuoso trequartista classe 1992, stando a quanto raccolto da Tuttosport è stato monitorato in ben 30 occasioni nel corso dell’ultimo anno, con report entusiastici da parte degli osservatori. Juventus-Reinier, attenzione all’Ajax. La clausola […] More

Ajax-Juventus è già iniziata! Pronta la sfida di mercato per un brasiliano : Ajax-Juventus – Non solo lo scontro in Champions, adesso la sfida arriva anche sul mercato. Si accende la super sfida tra Juventus e Ajax. Differenze di fatturato che non contano, soprattutto quando c'è da fare una scommessa bella e importante verso il futuro. Paratici sfida gli olandesi per il giovane talento brasiliano, che sta facendo

Juventus - Cr7 muove l'azione : niente squalifica con l'Ajax - in Borsa il titolo sale : Non solo sposta le partite, come ricordano bene i tifosi dell'Atletico Madrid ai quali ha rifilato una tripletta che ha permesso alla Juventus di qualificarsi ai quarti di finale di Champions. Oggi, ...

Ajax-Juventus - il messaggio degli olandesi : "CR7? Lo fermeremo così" : Intervistato ai microfoni di "Mundo Deportivo", Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prossima super sfida contro la Juventus, rimarcando la grande carica del club olandese nell'affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Grande coraggio, grande carica e grinta da vendere. Il club olandese rappresenta la vera sorpresa

Biglietti Juventus-Ajax - come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio si disputeranno il 16 ed il 17 aprile, e tra i quattro incontri previsti c’è l’incrocio tra Juventus ed Ajax, in programma martedì 16 aprile alle ore 21.00, che metterà di fronte la squadra che sta dominando in Italia contro la maggior sorpresa del massimo torneo continentale. Molto dirà già la gara d’andata, che si disputerà nella settimana precedente, ma ...

Biglietti Ajax-Juventus - come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Tra le gare d’andata dei quarti della Champions League di calcio, che si disputeranno tra il 9 ed il 10 aprile, c’è l’incontro tra Ajax e Juventus, in programma mercoledì 10 aprile alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri e gli olandesi, con entrambe le formazioni autrici di epiche imprese agli ottavi. La Juventus infatti ha eliminato l’Atletico Madrid dopo aver perso 2-0 in Spagna, riuscendo a vincere per 3-0 ...

Ajax-Juventus - tutto iniziò dalla notte di Belgrado : Champions, Coppa Uefa e amichevoli (6-0 per la Juventus nel 1996), e l’ultimo trionfo bianconero a Roma ventitré anni fa. Una lunga storia quella tra lancieri e bianconeri, sin da quella sera dove Johnny Rep diede alla Juventus un grande dispiacere di Stefano Ravaglia Fu un bianconero ad alzare la coppa. Vestiva la maglia della Juventus e prese il trofeo tra le mani, sollevandolo al cielo. Peccato che il 30 maggio 1973 fu ...

Juventus Ajax - passare il turno vale 18 milioni di euro : Juventus Ajax – L'obiettivo della Vecchia Signora è sempre lo stesso, diventare un brand internazionale paragonabile a quello di squadre del calibro di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco o Barcellona. Essenziale in quest'ottica è la Champions League, la cui vittoria può far aumentare i ricavi della Juventus che, a sua volta, per imporsi nel

Juventus il piano di Allegri : ricaricare le energie dei suoi giocatori in vista dell'Ajax : Per la Juventus questo è un periodo di riposo. Infatti, Massimiliano Allegri vista la pausa per le nazionali ha deciso di far rifiatare i suoi ragazzi. Il tecnico livornese ha deciso di lasciare liberi i giocatori fino al 26 marzo, anche perché i calciatori juventini convocati dalle rispettive nazionali sono ben 15. Per questo motivo alla Continassa sarebbero rimasti in quattro: ovvero Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani, Mario Mandzukic ed Emre ...

Juventus - Tacchinardi a Endt : 'Vergognati - un motivo in più per eliminare l'Ajax' : Fanno scalpore le recenti dichiarazioni rilasciate dall'ex team manager dell'Ajax degli anni '90 in riferimento alla vittoria della Champions League nel 1996 della Juventus proprio contro i lanceri, quando i bianconeri trionfarono allo Stadio Olimpico di Roma. Endt ha definito, in una recente intervista, la Juventus del '96 "un po' dopata", suscitando l'ilarità di alcuni e la rabbia di altri giocatori della Juventus che trionfarono in ...

Juventus - l'Ajax si arrampica sul doping in vista del match di Champions League : David Endt, ex centrocampista dell' Ajax negli anni '70 ed ex addetto stampa e team manager del club negli anni '90, ha già infiammato, a 20 giorni dalla gara di andata, la doppia sfida tra Ajax e Juve valida per i quarti di Champions League. Per semplice provocazione, ma più probabilmente per ranco

Juventus-Ajax - Ravanelli : 'Che ricordi la finale del '96 - sarà una partita spettacolare' : ... "Quando c'è stato il sorteggio ed è venuto fuori l'Ajax, è stata una sensazione forte perché mi sono venuti in mente tanti ricordi del 1996 " ha dichiarato a Sky Sport - sarà una sfida bellissima e ...

Ajax-Juventus - Ferrara contro Endt : “Dopati? No - lui ci aiutò a vincere” : Ajax-Juventus – Arriva puntuale la risposta di Ciro Ferrara alle dichiarazioni dell’ex dirigente dell’Ajax David Endt L’ex difensore, protagonista della finale di Champions vinta dai bianconeri nel 1996 contro i lancieri, ha raccontato un episodio relativo alla storica sfida ai microfoni di ‘Sportmediaset’. Leggi anche: Zaniolo Juventus, ora cambia tutto: ecco perchè si può davvero! Ajax-Juventus, Ferrara ...

Calcio - David Endt punge la Juventus : “Nel ’96 erano dopati - l’Ajax vuole la vendetta” : Gli echi dell’impresa dell’Allianz Stadium di Torino della Juventus di Massimiliano Allegri contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale ancora si possono udire chiaramente. La qualificazione ai quarti di Champions League, firmata da una tripletta di Cristiano Ronaldo, ha riportato in alto le quotazioni dei bianconeri che se la vedranno contro l’Ajax in una sfida piena di significati. I lancieri, strepitosi ...