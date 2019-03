Barella e Kean gol | l’Italia vince nel segno dei giovani 

lastampa

(Di sabato 23 marzo 2019) Gli azzurri battono 2-0 la Finlandia all’esordio delle qualificazione di Euro 2020. Al Friuli di Udinedi Mancini si aggiudica la prima partita del proprio girone con le reti dial settimo del primo tempo e del più giovane della compagine,, al 74’. ...

Vivo_Azzurro : ? RISULTATO FINALE Gli #Azzurri superano la nazionale finlandese con i #gol di due giovani talenti del nostro… - SkySport : ???? #EuropeanQualifiers – 1^ Giornata ?? #ItaliaFinlandia 2-0 ? #Barella (7’) ? #Kean (74’) #SkySport - UEFAcom_it : Primo gol per Barella ? Esordio e primo gol per Kean ? Esordio per Zaniolo? ???? La giovane Italia parte fortissimo… -