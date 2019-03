Il supercomputer Aurora eseguirà un miliardo di miliardi di operazioni al secondo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il Dipartimento dell’Energia statunitense userà il più velocedegli Stati Uniti. Una macchina gigantesca, chiamata, che sarà installata nel 2021 presso l’Argonne National Laboratory dell’Illinois. Sarà il primoinstallato negli Stati Uniti ad essere in grado di svolgere elaborazioni di classe exascale. Una potenza indispensabile per fare calcoli estremamente complessi, come ad esempio le simulazioni cosmologiche su vasta scala, i modelli sul clima, la previsione della risposta ai farmaci, la ricerca sul cancro, e molto altro.L’exascale computer è da tempo visto come la nuova frontiera dei calcolatori ad alte prestazioni. “Exa” nel nome indica che questo tipo di computer è in grado di svolgere almeno un exaFLOP di calcoli al, ossia undidiin virgola mobile al. Per avere un ...

