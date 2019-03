Il Financial Times | “L’Italia tratta con Xi per la Serie A in Cina e fa innervosire

ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2019) Sarà approvato un piano commerciale Ilpubblica una notizia a dir poco interessante. La visita in Italia del presidente cinese Xi Jingpi è anche l’occasione per mettere a punto scambi economici riguardanti il calcio.tiva che – sempre secondo l’informatissimo articolo del prestigioso quotidiano economico-finanziario – ha fattonon poco gli altri Paesi europei.Scrive l’Ft che la Lega CalcioA sta provando a raggiungere un accordo per far giocare una o più partite diA in. Operazione non semplice, anzi molto difficile. Occorre l’ok della Fifa che lo ha già negato alla Liga Spagnola che aveva raggiunto l’accordo per giocare un incontro negli Stati Uniti.Il programma cinese d’investimento globale Sono le nuove frontiere del pallone. C’è chi spinge per abbatterle e chi invece cerca ...

