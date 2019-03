Wierer e Windisch | l' oro di Anterselva

Biathlon - Mondiali Östersund 2019 : Dorothea Wierer e Dominik Windisch - le imprese che svegliano un’Italia calciocentrica : Sono passate 24 ore ma le emozioni e le palpitazioni ancora rimangono. Quanto accaduto ieri sulle nevi svedesi di Östersund (Svezia) ha fatto la storia dello sport italiano. I due ori di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nella mass start della rassegna iridata del Biathlon entrano di diritto nel gotha del darsi sportivo del Bel Paese. L’Italia ha concluso la sua avventura con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, un bottino ragguardevole (terzo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le pagelle delle mass start. Wierer e Windisch da favola - Vittozzi raddrizza la gara : Scolpite la giornata odierna nel libro della storia del Biathlon italiano: Dominik Windisch e Dorothea Wierer fanno risuonare l’inno di Mameli ai Mondiali nelle due mass start che chiudono la rassegna. Voti altissimi per tutti gli azzurri in gara oggi, andiamo a scoprire le ultime pagelle della kermesse iridata. LE pagelle delle mass START DEI Mondiali DI Biathlon Dominik Windisch, 10: un rimonta epica in condizioni da tregenda, quasi ...

Italia nella storia : terzo posto nel medagliere con gli exploit di Windisch - Wierer e Vittozzi : Video - Dominik Windisch campione del mondo! Da 13esimo a primo con un ultimo poligono pazzesco 01:41 Il medagliere finale del Mondiale di Ostersund Nazione ORO ARGENTO BRONZO Tot. 1 Norvegia 5 3 1 9 ...

Wierer e Windisch - coppia d'oro del biathlon - senza essere fidanzati - : Chiusura trionfale per l'Italia al Mondiale di Östersund: i due azzurri, a poca distanza, conquistano i podi più prestigiosi nella mass start. Italia terza nel medagliere

Mondiali di biathlon - Dorothea Wierer e Dominik Windisch conquistano l'oro nella mass start : 22 anni dopo Wilfried Pallhuber, Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, compie una grande impresa , considerato che in Coppa del Mondo vantava una sola ...

L'Italia del biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Non bastasse, per rendere la giornata ancora più fulgida, con la vittoria di oggi - arrivata davanti alla russa Yurlova e alla tedesca Herrmann - la Wierer è tornata in testa alla coppa del mondo, ...

L'Italia del biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : L'Italia del biathlon torna sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e, cosa ancora più importante, Dorothea Wierer entra nella storia di questo sport, diventando la prima atleta a vincere una medaglia d'oro individuale. Èsuccesso al Mondiale in corso a Oestersund, in Svezia, dove l'atleta di Anterselva, conquista un successo storico e anche inaspettato, considerando le sue non perfette condizioni fisiche che le avevano ...

Biathlon - Mondiali : storica Italia. Doppio oro nella mass start : vincono Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Wierer e Vittozzi in testa alla coppa del mondo Un successo che vale Doppio in chiave Coppa del mondo perché l'altoatesina va in testa alla classifica di specialità, ma soprattutto ancora una volta ...

LIVE Biathlon - Mass Start Mondiali 2019 in DIRETTA : TRIPUDIO ITALIA! Wierer e Windisch campioni del mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Biathlon : una giornata da sogno! Wierer e Windisch d'oro nella mass start : E' doppietta Italia ai Mondiali di Biathlon di Oestersund in Svezia. Dopo l'oro vinto da Dorothea Wierer , è arrivato anche quello di Dominik Windisch : l'azzurro di Brunico ha trionfato con una ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere finale . Vince la Norvegia - Italia terza con Windisch - Wierer - Vittozzi e le staffette miste! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Domani al via i Mondiali di Oestersund con la staffetta mista. L'Italia punta su Vittozzi - Wierer - Hofer e Windisch : A Oestersund le gare saranno quasi tutte nel tardo pomeriggio, ma sono condizioni che spesso troviamo nelle tappe di Coppa del mondo e non ci creano problemi. Si comincia con una gara importante per ...