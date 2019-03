Recensione - foto e presentazione di Scappo a Casa - film con Aldo Baglio : ... egoista, superficiale ed intollerante, diciamocela tutta, il classico italiano medio schiavo degli status symbol, che disprezza tutto ciò che non appartiene al suo, seppur falsificato, mondo. Il ...

A Pontebba la prima di 'Scappo a casa' di Aldo Baglio : Sarà un appuntamento assolutamente da non perdere quello che vedrà protagonista il Cinema Teatro Italia di Pontebba che per due fine settimane, 22-23 e 29-30 marzo, avrà la possibilità straordinaria ...

"Lascio per un po' Giovanni e Giacomo e 'Scappo a casa'" : Fa una scappatella fuori dal trio, Aldo Baglio del terzetto comico Aldo, Giovanni e Giacomo. E gli nasce un film da solista, Scappo a casa di Enrico Lando (da giovedì, con Medusa e in 400 copie), che scioglie nel divertimento i tormenti legati all'immigrazione. Ma non c'è crisi nel matrimonio a tre, bensì la voglia di sbirciare oltre la porta chiusa d'un sodalizio storico. Qualcosa di brillante che, dal tempo di Tre uomini e una gamba (1997), ha ...

«Scappo a casa» - Aldo senza Giovanni e Giacomo nella sua prima avventura in solitaria : Parrucchino biondo in testa, camicia sgargiante aperta, occhiali da sole e un bolide come automobile. Michele (Aldo Baglio) è pronto per uscire a conquistare uno stuolo di donne. Il protagonista della commedia Scappo a casa di Enrico Lando (I soliti idioti), nelle sale dal 21 marzo, è egoista, vanesio, "stronzetto" (si definisce), viziato e razzista. La sua equazione di vita è: donne e motori. Un giorno però dovrà fare i conti con se ...

Aldo senza Giacomo e Giovanni 'Scappo da solo a casa ma poi ritorno nel trio' : Aldo al cinema senza Giacomo e Giovanni: ciuffo biondo posticcio, pantaloni sgargianti e camicie aperte sul petto glabro scurito a suon di lampade casalinghe, Nel film Scappo a casa , in sala il 21 ...

"Scappo a casa" il nuovo film di Aldo Baglio da "solista" : Prendete un uomo qualunque, egoista, superficiale, intollerante e fategli vivere il suo peggior incubo: otterrete il nuovo film di Aldo Baglio

Scappo a casa film al cinema : cast - recensione - curiosità : Scappo a casa è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Scappo a casa film al cinema: scheda e cast GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Enrico Lando cast: Aldo, Jacky Ido, Angela Finocchiaro, Benjamin Stender, Fatou N’Diaye, Hassani Shapi PAESE: Italia ...

Aldo in un film tutto suo - arriva al cinema 'Scappo a casa' : ... è il classico italiano medio schiavo degli status symbol, che disprezza tutto ciò che non appartiene al suo , seppur falsificato, mondo. Per Michele, se non sei un italianissimo maschio alfa ...