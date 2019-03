Francesca Verdini | chi è la possibile fidanzata di Salvini e figlia di Denis

termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2019): chi è ladidie Matteosono amici? Sono fidanzati? È bastato poco a scatenare la fantasia giornalistica rilanciata dalle pagine di vari siti di cronaca rosa ma non solo. L’amicizia tra il leader del partito più forte del centrodestra Matteocon ladel già plenipotenziario di Forza Italiaha fatto pensare a molti che possa esserci del tenero.e l’amicizia conCosa ha fatto scatenare queste le voci? Una presenza del leader della Lega presso PaStation, ristorante con sede in Piazza in Campo Marzio proprio nei pressi di Montecitorio die gestito dai suoi figli e altri soci.Che i due si conoscano è comunque confermato dal fatto cherientri tra i pochissimi profili seguiti dal leader del ...

demian_yexil : RT @PossidonioGiord: CHE CI FACEVA #SALVINI AL RISTORANTE DI #VERDINI? DICONO CHE FOSSE LI' NON PER MOTIVI POLITICI MA PER VEDERE FRANCESCA… - tuziorista : RT @PossidonioGiord: CHE CI FACEVA #SALVINI AL RISTORANTE DI #VERDINI? DICONO CHE FOSSE LI' NON PER MOTIVI POLITICI MA PER VEDERE FRANCESCA… - tpi : Francesca Verdini avvistata insieme a Matteo Salvini: tutto quello che c'è da sapere sulla figlia dell'ex forzista -